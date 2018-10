Albanese verstekelingen slaan chauffeur na ontdekking in vrachtauto

MOERDIJK - Een chauffeur heeft maandagmorgen zeven Albaniërs in zijn vrachtwagen ontdekt. Het zevental is door de politie aangehouden.

De vrachtwagenchauffeur sloeg op het terrein van Inter-Sprint Banden aan de Distriboulevard alarm. Zeven Albanezen probeerden in zijn vrachtwagen te klimmen door het zeil van de trailer kapot te snijden, maar werden ontdekt. Vier verstekelingen raakten op hun vlucht slaags met de chauffeur en enkele medewerkers van het bedrijf, toen die de Albanezen tegen wilden houden.

Aangehouden

De zeven verdachten in de leeftijd van 16 tot en met 26 jaar zijn aangehouden vanwege het kapot snijden van het zeil van de vrachtwagen. De vier die slaags raakten, zijn ook aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Zij worden na het strafrechtelijk onderzoek overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie (AVIM) Twee verdachten zijn al eerder met deze dienst in aanraking geweest.

Veel meldingen

In september meldde de gemeente Moerdijk al dat er dit jaar al tweehonderd meldingen binnen zijn gekomen over zogenoemde ‘inklimmers’. Meestal zijn het Albanezen die in een vrachtwagen naar Engeland proberen te komen door aan de bovenkant het zeil van een oplegger open te snijden. Op 5 september werden op een dag 32 verstekelingen gevonden.

Schokkend beeld

Burgemeester Jac Klijs heeft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in augustus een brief gestuurd over het grote aantal vluchtelingen dat in de gemeente Moerdijk in vrachtwagens klimt. Cijfers hierover geven een schokkend beeld. "Marechaussee, politie en onze opsporingsambtenaren doen wat ze kunnen, maar ik vind dat we nu stevig moeten doorpakken om te zorgen dat het opdroogt. Het moet helder worden dat het geen zin heeft om hier op vrachtwagens te klimmen want je komt niet Engeland", aldus burgemeester Klijs toen.