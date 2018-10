Zwaar vuurwerk veroorzaakte ontploffing kledingcontainer in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie gaat er vanuit dat zwaar vuurwerk zondagavond de kledingcontainer aan de Lievendaalseweg in Eindhoven liet ontploffen. Dat laat een woordvoerster weten.

Bewoners van de wijk hoorden rond halfelf een harde knal. Toen ze keken, bleek de container compleet vernield. De kleding lag over de hele straat verspreid. "Doordat de container erg vol zat, was de druk groot. Dat geeft een harde knal."

De inhoud van de container die had vlam gevat, werd door de brandweer geblust.

Eerdere explosies

Vrijdagnacht vond er ook een explosie plaats in de Keldermansstraat in Eindhoven en in de Kijkduinstraat in Best. Hierbij liepen twee woningen grote schade op.