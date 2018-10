Ryanair dreigde al eerder met maatregelen op Eindhoven Airport: 'Ze reageren wel vaker emotioneel'

Voormalig directeur Eindhoven Airport Bart de Boer: 'Ze reageren wel vaker emotioneel in Ierland'

EINDHOVEN - "Ik kreeg er een déjà-vugevoel van toen ik las dat Ryanair de basis op Eindhoven Airport wil sluiten", reageert voormalig directeur Bart de Boer van Eindhoven Airport. "Ik moest gelijk denken aan de invoering van de tickettax destijds. Dat leverde ook een emotionele reactie op vanuit Ryanair. De soep werd uiteindelijk ook niet zo heet gegeten."

De voormalig directeur is niet meer betrokken bij Eindhoven Airport en kan dus alleen maar ervaringen uit het verleden delen. "Toen dreigde de Ierse vliegmaatschappij niet langer van en naar Eindhoven te vliegen. Uiteindelijk zijn er twee vluchten van een andere plek vertrokken. Ze reageren wel vaker emotioneel vanuit Ierland", voegt De Boer er droog aan toe.

LEES OOK: Ryanair sluit basis op Eindhoven Airport, pilotenvakbond 'niet onder de indruk'

Of er een economische of een emotionele gedachte zit achter het besluit om tijdelijk de Ryanair-basis in Eindhoven te sluiten, kan de voormalig directeur niet zeggen. "Het kan zijn dat er minder reizigers zijn en de kosten oplopen, maar ik weet zeker dat ze de laatste stakingen op Eindhoven Airport niet leuk vonden."

Omwonenden blij

Ondertussen wrijven milieu-organisaties en omwonenden zich in de handen. De sluiting van de basis van Ryanair heeft tot gevolg dat er wekelijks 25 vluchten minder zijn. Dat betekent minder overlast door vliegverkeer en minder milieuvervuiling. Statenlid Hermen Vreugdenhill van de ChristenUnie is één van mensen die een vreugdedansje maakte na het nieuws van Ryanair.