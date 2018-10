Stelletje Amateurs: Het mysterie rondom de vermiste kleedkamersleutel opgelost

RAVENSTEIN - De wedstrijd tussen VV Ravenstein en VV Boskant in de vierde klasse zou om twee uur beginnen maar er werd een kwartier later afgetrapt. Oorzaak: de sleutel van de kleedkamer van VV Boskant was zoek. Deel 4 in de reeks 'Stelletje amateurs' over bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenissen in het amateurvoetbal.

Deze opmerkelijke gebeurtenis vraagt om meer uitleg. We bellen met Thom Saris, de leider van het eerste elftal van VV Boskant.

Het is allemaal nog een beetje vaag, maar kun je uitleggen wat er precies aan de hand was?

"We gingen op bezoek bij VV Ravenstein maar onze kleedkamer zat nog op slot. Nou bleek dat ze bij Ravenstein meerdere sleutels van kleedkamers kwijt waren. Er werd dus gekeken naar andere kleedkamers maar alles zat vol. De tijd begon te dringen en uiteindelijk bleek dat de barman de juiste sleutel aan zijn sleutelbos had hangen. Maar toen de kleedkamer openging, stonden er nog allemaal verfspullen opgeslagen. Dus konden we ons ook niet meteen omkleden. Al met al een heel opvallend verhaal."

Maar nam die zoektocht naar de juiste sleutel zoveel tijd in beslag dat de wedstrijd moest worden uitgesteld?

"Ja, want een half uur voor de wedstrijd was de sleutel nog steeds niet gevonden. Normaal gesproken beginnen we dan met de warming-up. Maar het duurde en duurde maar. We zijn toen naar de scheidsrechter gestapt met de vraag of de wedstrijd niet wat later kon beginnen. Dat vond hij prima maar VV Ravenstein wilde daar in eerste instantie niet in meegaan."

Het was dus een vooropgezet plan van VV Ravenstein.

"Haha nee, zo wil ik het noemen. Die gedachte kreeg ik ook wel even maar uiteindelijk zijn ze gewoon akkoord gegaan en hebben wij gewoon een fatsoenlijke warming-up kunnen doen. Tja, uiteindelijk hebben we de wedstrijd wel met 2-1 verloren maar het gaat te ver om te zeggen dat het verlies aan de vermiste sleutel lag."

De volgende keer dan maar van tevoren even bellen om te vragen of de kleedkamersleutel aanwezig is?

"Nou, het mag van mij zo weer gebeuren hoor. Het zou dan alleen wel fijn zijn als we dan wel drie punten mee kunnen nemen."

