Wielrenner die in botsing kwam met tractor in Erp is overleden

ERP - Een 60-jarige wielrenner uit Boerdonk die zondagochtend in botsing kwam met een tractor op de Akkerweg in Erp is overleden. Dat meldt de politie maandagmiddag.

Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht. Volgens een ooggetuige zou de wielrenner -die deel uitmaakte van een grotere groep- onder de tractor terecht zijn gekomen. Hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen op het ongeluk af.

Traumaheli

De zwaargewonde wielrenner werd met de traumaheli naar een ziekenhuis gebracht maar is daar overleden. Een tweede slachtoffer -een 62-jarige man- is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie aanspreekbaar, maar lag maandag nog in het ziekenhuis.

LEES OOK: Wielrenner zwaargewond na botsing met tractor in Erp, traumaheli neemt een slachtoffer mee