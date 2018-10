BMW-bestuurster richt ravage aan in Udenhout, twee auto's geramd in parkeervak

UDENHOUT - Een bestuurster van een BMW X3 heeft maandagmiddag twee auto’s zwaar beschadigd op de Kreitenmolenstraat in Udenhout.

De oudere vrouw reed rond kwart over een vanaf het centrum richting Oisterwijk toen ze op de verkeerde rijbaan raakte. Een tegenligger kon maar net een botsing voorkomen.

De bestuurster botste vervolgens met haar BMW op twee geparkeerde auto’s. De klap was enorm, volgens buurtbewoners. Door het ongeval schoten de twee auto's door en werd een boom uit de grond gereden. De ravage was groot, overal lagen brokstukken en stukken van de boom.

De vrouw raakte lichtgewond en werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

'Ze had helemaal niets'

Een ooggetuige verbaasde zich erover dat de vrouw niets mankeerde: "Dertig seconden na de klap stond ze met haar hond naast de auto en ze had helemaal niets. Ze was aan de telefoon met de BMW-centrale die wordt gealarmeerd als in een BMW de airbags worden geactiveerd."

Eén van de geparkeerde auto's, ook een BMW, is van een klant van een autobedrijf aan de Kreitenmolenstraat. De auto stond daar even geparkeerd en zou maandagmiddag worden gerepareerd in de garage.