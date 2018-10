Eind van de week alweer 20 graden in Brabant

BREDA - De eerste nachtvorst is al geweest maar oktober heeft nog een verrassing in petto: eind van de week wordt het weer een graad of twintig.

Het blijft maandag en dinsdag nog grijs met enkele buien. Maar daarna klaart het flink op en stijgen de temperaturen van een graad of 15 op woensdag naar 18 graden op donderdag.

De beste dag van de week wordt vrijdag: dan kan de temperatuur oplopen tot 20 graden.

2018 kent een record aan dagen boven de 20 graden: op 17 september werd het record van 116 warme dagen verbroken. Dat zijn dagen met een temperatuur boven de 20 graden.

Contrast

Het contrast in het weer is groot. In Eindhoven en Gilze-Rijen was het zaterdagnacht de koudste septembernacht ooit. Eindhoven spande met -0,9 graden de kroon. In Gilze-Rijen werd het -0,4 graden. Met deze temperaturen verdwijnt 1971 in die plaatsen uit de recordboeken.