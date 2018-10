Overkapte aanhanger doet dienst als mobiele hennepkwekerij en is voorzien van meterkast

TILBURG - In een loods aan de Lovense kanaaldijk in Tilburg heeft de politie een mobiele hennepkwekerij gevonden. In een grote overkapte aanhanger stonden ongeveer 180 hennepplanten.

In de aanhanger was ook een meterkast verwerkt. Volgens een omstander hoefde alleen maar stroom en lucht aangekoppeld te worden. In de loods is ook een bak met bijna acht kilo aan henneptoppen gevonden. De politie doet verder onderzoek.

Verwaarloosde hond

In de omgeving van de loods liep ook een verwaarloosde hond. Het dier is in beslag genomen.

Er is nog niemand aangehouden.