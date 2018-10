NAC laatste in de eredivisie maar zit dankzij trouwe fans bij vier van best bezochte stadions

NAC staat in de top vijf van meeste toeschouwers in de eredivisie (foto: VI Images).

BREDA - NAC Breda is hekkensluiter in de eredivsie maar als wordt gekeken naar de ranglijst van meeste toeschouwers in de Nederlandse voetbalstadions, dan staat NAC op plek vier. De supporters zijn hondstrouw, beaamt oud-speler Ton Lokhoff die in zijn tijd niet anders beleefde. “Het was toen ook iedere wedstrijd volle bak, ik kreeg er telkens kippenvel van.”

De wedstrijd tegen PSV afgelopen zaterdag gaf goed weer hoe het publiek in Breda meeleeft met de club. NAC speelde thuis en de Eindhovenaren maakten in de 92ste minuut de beslissende 0-2. Er volgde geen boegeroep of gefluit van de NAC-supporters. Integendeel, ze stonden allemaal op en klapten voor NAC.

“De fans zagen dat de ploeg volop strijd leverde”, zegt Ton Lokhoff. “Dat waarderen ze enorm in Breda. De supporters weten natuurlijk ook dat een ploeg als NAC kan verliezen van PSV.”

TOP VIJF TOESCHOUWERSAANTALLEN EREDIVISIE

1. Ajax 52.518

2. Feyenoord 45.000

3. PSV 33.800

4. NAC 18.644

5. SC Heerenveen 17.760

Lokhoff vindt het geen vergelijking door te stellen dat NAC beter met een halfvol stadion in de middenmoot van de eredivisie had kunnen staan, dan nu laatste met een vol Rat Verlegh Stadion. “Het voetbal en het publiek gaan samen, helemaal in Breda. Het is als een wisselwerking. NAC heeft die supporters nodig.”

Tekst gaat door onder de afbeelding.

NAC heeft trouwe supporters maar ze worden nog niet getrakteerd op goede resultaten. De ploeg van Mitchell van der Gaag staat op dit moment achttiende in de eredivisie en wist past drie punten te verzamelen. Lokhof ziet het met lede ogen aan. “Breda is echt een voetbalstad. Iedereen leeft mee maar het is dan pijnlijk om te zien dat er gewoon te weinig kwaliteit op het veld is. Gezien het programma had NAC al zeven of acht punten moeten hebben. Het publiek in Breda verdient beter.”

Volle bak Beatrixstraat

In de jaren ’90 keerde Lokhoff terug bij NAC waar hij eerder al van 1978 tot 1982 speelde. “Ik heb nooit in het nieuwe stadion gespeeld maar aan de Beatrixstraat was het ook iedere wedstrijd volle bak. We waren toen net gepromoveerd en er hing altijd een fantastische sfeer.”

Voor de huidig assistent-trainer van het Duitse VfL Wolfsburg was het altijd genieten geblazen, bij elke thuiswedstrijd. “Telkens kreeg ik er kippenvel van. In mijn tijd zaten er 12.000 man op de tribune en dat maakte zoveel indruk. Dat gaf een extra boost en voor de tegenstander was het altijd lastig bij ons. Dat zie je nu nog steeds. Veel clubs willen liever niet tijdens een ‘Avondje NAC’ op bezoek komen.”