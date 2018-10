Het laatste uur van doodgestoken Peter Verhoeven in Eindhoven, wie heeft de dader gezien?

EINDHOVEN - Peter Verhoeven werd op achttien september dodelijk verwond in zijn huis aan de Ockeghemstraat in Eindhoven. Hij werd rond half zeven 's avonds gestoken met een mes. De politie heeft een reconstructie gemaakt van de plekken waar Peter het laatste uur voor zijn dood is geweest.

De recherche is op zoek naar mensen die meer weten van dat laatste uur. Wat speelde zich af voor de fatale steekpartij waarna het slachtoffer dodelijk gewond naar zijn ouderlijk huis strompelde?

Wie zag Peter bij cafetaria Tinel?

Het uur voor zijn dood bezocht Peter een aantal plekken in de wijk waar hij woonde: Bennekel. Rond half zes op de bewuste avond was hij in de buurt van cafetaria Tinel in de Tinelstraat. De politie wil weten met wie hij daar heeft gesproken en waar hij vandaan kwam.

Daarna ging Peter Verhoeven op bezoek bij een kennis in de Benoitstraat. Rond zes uur werd hij nog gezien bij de speeltuin naast basisschool De Kameleon.

Zag iemand de dader?

Om kwart over zes ging hij via de Willem de Pijperstraat terug naar zijn huis in de Ockeghemstraat. Een kwartier later kwam bij de meldkamer het bericht binnen dat er een zwaargewonde man was aangetroffen.

De politie wil graag spreken met mensen die Peter gezien of gesproken hebben in het laatste uur dat hij nog leefde. Ook willen de agenten weten of er mensen zijn die de mogelijke dader rond half zeven het huis van Peter aan de Ockeghemstraat binnen hebben zien gaan.

Getuigen kunnen zich melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844, dat kan ook anoniem op 0800-7000.

