Michael is gevonden, al is het niet duidelijk waar hij uithing

Mike is weer terug, maar waar was hij de afgelopen twee weken? (Foto: Politie Boxmeer)

BOXMEER - Michael van de Ven is gevonden. De 45-jarige man uit Boxmeer was sinds 17 september vermist. Vrienden en familieleden van Michael vreesden voor het ergste, maar nu twee weken later is hij opeens weer terug.

Ongeveer een week geleden trok een goede vriendin van Michael, Lilian Thomassen, bij Omroep Brabant aan de bel. "Ik vrees voor het ergste. Want dit is Michael niet", vertelde zij toen geëmotioneerd.

Maandag werd bekend dat hij is gevonden. "Michael is weer terecht", vertelde Lilian. De politie bevestigt het verhaal; Mike Wright, zoals Michael zichzelf noemt, is weer terug. Alleen blijft het een beetje onduidelijk waar hij de afgelopen twee weken is geweest.

Waar was Michael?

De politie wil er niets over kwijt. Volgens hen is het aan de familie om daar iets over te zeggen. Chantal, de vrouw van Michael, wil eerst even rust voordat zij er iets over deelt. "De manier waarop, en alles daar omheen, is op dit moment nog een poppenkast", vertelt ze.

Vooralsnog blijft het dus onduidelijk hoe het met Michael gaat en waar de vermiste man uit Boxmeer de afgelopen weken heeft gezeten.