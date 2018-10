Tientallen slachtoffers Q-koorts melden zich op eerste dag dat 'loket' financiële vergoeding opent

EINDHOVEN - Op de eerste dag dat slachtoffers van de Q-koorts zich kunnen melden voor een financiële regeling, zijn er tientallen meldingen binnengekomen. De overheid heeft 14,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om slachtoffers en nabestaanden van Q-koorts patiënten te helpen bij het leed wat de ziekte heeft aangericht.

Woordvoerder Karim Mostafi van het ministerie van Volksgezondheid kan niet vertellen hoeveel Brabanders tussen de aanmeldingen zitten. Q-koorts brak in 2007 bij een geitenboerderij in Herpen uit. Inwoners werden plotseling ziek en kregen allerlei vage klachten. Lange tijd was onduidelijk wat de oorzaak was.

Grootste uitbraak

Naar schatting zijn 45.000 besmet geraakt door de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. De meesten hebben daar geen last van ondervonden. Bij ruim 4000 mensen werd acute Q-koorts met lichte symptomen vastgesteld. Ongeveer duizend patiënten ontwikkelden de levensbedreigende chronische vorm van Q-koorts. Bij 74 patiënten is vastgesteld dat ze aan de gevolgen van Q-koorts zijn overleden. Het is nog steeds de grootste uitbraak van de bacterie ter wereld.

Iedereen die tussen 2007 en 2010 besmet is geraakt, en dat kan aantonen met medische gegevens, kan aanspraak maken op maximaal 15.000 euro. De overheid ziet dit als een vorm van tegemoetkoming en erkenning van de ziekte. Tot 1 februari 2019 kunnen slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers hun aanvraag indienen.

Vergoeding te laag

Slachtoffers zijn blij met de erkenning maar vinden de tegemoetkoming van 15.000 veel te laag. Bij anderen werd na 2010 de ziekte pas vastgesteld waardoor ze buiten de boot vielen. Veel slachtoffers zijn hun baan verloren en hun sociale leven stortte in. Q-koorts leidt tot oververmoeidheid en patiënten gaan vaak pijnlijk door het leven.