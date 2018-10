20.000 euro voor gouden tip in zaak rond liquidatie Dennis Struijk in Best

BEST - Het Openbaar Ministerie heeft twintigduizend euro uitgeloofd voor de gouden tip die ervoor zorgt dat de moordenaars van Dennis Struijk worden gepakt. Struijk werd vorig jaar augustus doodgeschoten in zijn auto in de Johannes Klingenstraat in Best. Hij was op slag dood.

Twee weken geleden liet de politie in opsporingsprogramma Bureau Brabant bewakingsbeelden zien waarop de daders van de liquidatie te zien zijn. Na die uitzending kwamen er zeventien tips met uiteenlopende informatie binnen bij de recherche. De gouden tip zat er niet tussen.

Daders gezien in Berghem en Zaandam

In de uitzending van maandagavond vraagt de politie daarom om nog meer informatie. Zo zouden de daders banden hebben in Berghem en het Noord-Hollandse Zaandam.

