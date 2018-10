Inentingen meningokokkenziekte gestart, opkomst is groot

EERSEL - De regionale inentingen tegen de meningokokkenziekte zijn maandagmiddag gestart in Eersel. De komende twee weken wordt er op meerdere plekken in de regio gevaccineerd tegen de infectieziekte. Rijen dik staan de pubers in de rij voor hun prik.

Druk is het maandagmiddag in de sporthal in Eersel. De opkomst voor de inenting is groot. De campagne focust zich op een specifieke groep: alle kinderen die tussen 1 mei en 31 december 2004 zijn geboren. Zij zijn namelijk een risicogroep. "De groep van veertien- tot twintigjarigen blijkt een groep te zijn waar de ziekte vaker voorkomt. Dit omdat zij vaak in groepen zijn. Ze zoenen, hoesten, niezen. En ze verspreiden zich vaker en komen dus met meer mensen in aanraking", legt een medewerker van de GGD uit.

"Tot nu toe gaat het heel soepel", vertelt verslaggever Rene van Hoof in radioprogramma Afslag Zuid. "De kinderen moeten wel even geduld hebben, maar dat vinden ze niet zo erg. Veel kinderen weten niet goed wat de meningokokkenziekte eigenlijk is."

Dodelijk

Meningokokken is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Het kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Tien tot twintig procent van de bevolking is drager van de bacterie, maar het komt niet vaak voor dat mensen er ziek van worden. Meningokokkenziekte komt in Nederland steeds vaker voor. Hoe dat komt is niet precies duidelijk.