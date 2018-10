Neem je kind mee naar het werk want ondernemen én opvoeden gaat goed samen

EINDHOVEN - Werken met je kleine kinderen naast je. Het klinkt niet al een ideale oplossing. Maar volgens een groep ondernemende ouders in Eindhoven is het een uitkomst. Bij Werktuin040 kunnen ze flexwerken terwijl hun kroost in een andere kamer aan het spelen is met een vrijwilliger.

De ouders kunnen ieder moment naar ze toe en zijn zelf verantwoordelijk voor de verzorging, want het is geen kinderopvang.

Werken naast je kind

Werktuin040 is een initiatief van Anja Wasser, moeder van twee dochters. "Ik kon in mijn directe omgeving geen geschikte oplossing vinden om werk en gezin te combineren. Daarom ben ik Werktuin040 gestart. Een werkplek voor ondernemende ouders die dicht bij hun kind willen zijn."

Op de locatie in de Edisonstraat in Eindhoven is plek voor tien werkende moeders of vaders. Ze werken letterlijk naast hun kinderen.

Kathelijn Hendrikse, heeft een baan in de communicatie. Ze neemt haar zoontje mee naar haar werk. "Zodra ik Abel in de ruimte hiernaast wegzet, is het meteen goed", vertelt ze vanachter haar laptop.