Ministerie verbiedt Stint op openbare weg, elektrische bolderkarren 'mogelijk onveilig'

EINDHOVEN - De elektrische bolderkar Stint is niet meer toegestaan op de openbare weg. Dat maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandagmiddag bekend. Uit de eerste resultaten blijkt dat de bolderkarren mogelijk onveilig zijn.

Vanaf middernacht mogen de Stints de openbare weg niet meer op. Naar aanleiding van het spoordrama in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen, is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) samen met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek gestart. Uit de eerste resultaten blijkt dat de bolderkarren mogelijk onveilig zijn.

Technische mankementen

De eerste resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Stint stil valt of juist niet meer remt. Ook zijn er op eigen initiatief technische wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de elektrische bolderkar, zonder deze ter goedkeuring bij het ministerie voor te leggen.

Veiligheidsdeskundige Peter Coppes is opgelucht dat de Stint van de weg moet. Hij deed vorige week een dringende oproep aan alle kinderdagverblijven in Nederland om de elektrische bolderkar niet meer te gebruiken. "Ik ben heel blij met deze beslissing. De Stints zijn onveilig." Een aantal kinderdagverblijven reed afgelopen week nog rond met de Stint. Volgens Coppes werden medewerkers zelfs uitgescholden. "Het ging zo ver dat de bestuurders van de Stints moordenaars genoemd werden. Het is goed dat er nu een lijn getrokken wordt."

Edwin Renzen, eigenaar van Stint Urban Mobility, vertelt aan de Volkskrant dat hij het een bizar besluit vindt. "Voor ons als bedrijf is het afgelopen. Voor ons is de Stint nog steeds veilig. Dat vond de minister ook maar tien dagen later ziet ze dat ineens heel anders."