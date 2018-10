Ryanair stopt met vluchten van Eindhoven Airport naar Kreta en Bratislava

EINDHOVEN - Ryanair zal vanaf begin november voorlopig niet meer vliegen vanaf Eindhoven Airport naar Bratislava, Slowakije en Kreta, Griekenland. Ook zal er minder vaak gevlogen worden op Praag. Dat laat Joost van Doesburg weten van pilotenvakbond VNV. Het schrappen van de vluchten komt door de sluiting van de vliegbasis van Ryanair op Eindhoven Airport vanaf begin november.

Doordat Ryanair de basis sluit, staan er geen vliegtoestellen meer in Eindhoven gestationeerd. De vluchten van en naar Eindhoven worden dan vanuit het buitenland uitgevoerd. Dit heeft onder andere gevolgen voor aan aantal ochtendvluchten, want er staan dan geen toestellen meer klaar.

Zo lijkt het er nu op dat er vanaf vijf november niet meer gevlogen wordt op de bestemmingen Bratislava en Kreta. Nu nog vliegt Ryanair twee keer per week op de hoofdstad van Slowakije. Maar maandagmiddag was het niet meer mogelijk om bij Ryanair vanaf vijf november vluchten te boeken naar dat land. Voor Kreta geldt precies hetzelfde: van twee vluchten per week naar nul in november.

Het kan zijn dat later alsnog besloten wordt dat er toch wél op deze bestemming gevolgen wordt. Dan moet er eerst een toestel vanaf een ander land naar Eindhoven vliegen om vanuit daar alsnog naar Bratislava en Kreta te vliegen. Overigens wordt er in het winterseizoen, van eind oktober tot eind maart, met een ander schema gevlogen, laat Eindhoven Airport weten. "Maar of er meer vluchten dan gepland zullen afvallen van Ryanair, weten wij nu niet."

Van 155 naar 130 vluchten

Welke vluchten en bestemmingen nog meer komen te vervallen is nu nog niet bekend. "Wij hebben daar nog geen bericht van gekregen", zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport. Door de sluiting van de Ryanairbasis gaat het totaal aantal vluchten per week terug van 155 naar 130 vluchten.