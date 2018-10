Tilburgse rijdt woest van parkeerterrein, agent moet opzij springen om aanrijding te voorkomen

TILBURG - Een 42-jarige vrouw uit Tilburg is maandagmiddag na een korte achtervolging aangehouden op de Baden Powellaan in haar woonplaats. Ze had kort daarvoor bijna een agent aangereden op het parkeerterrein van een politiebureau.

De vrouw was boos weggereden bij een politiebureau aan de Karel Boddenweg. De vrouw had daar aangifte gedaan. Bij het wegrijden van het parkeerterrein moest een agent opzij springen om niet aangereden te worden.

Waarvan de vrouw aangifte had gedaan en waarom ze boos was geworden, is niet duidelijk.