Rookmelder als kraamcadeautje; baby Shiwaan trapt brandpreventieweken af

OOSTERHOUT - "We doen al best veel aan brandveiligheid maar nu we een kindje hebben, lopen we alles nog een keer extra na." Midden in de roze wolk van hun prille ouderschap kregen Chandni en Justin maandag bijzondere kraamvisite met een even opvallend kraamcadeautje. "Altijd handig, zo'n rookmelder."

De rookmelder zat in het koffertje dat burgemeester Franzel van Oosterhout meebracht. "Jullie zijn de eersten in deze regio waar we dit overhandigen tijdens de brandpreventieweken", vertelde de burgemeester. De landelijke campagne richt zich op jonge gezinnen. Uit onderzoek blijkt dat jonge ouders een grotere kans hebben op woningbrand dan gemiddeld.

Brandweercommandant Joost Pot vult aan. "Jonge ouders gebruiken vaker elektrische apparaten met een hoog brandrisico. Een wasdroger bijvoorbeeld. Om brand te voorkomen, is het heel belangrijk om na elke wasbeurt ook het pluizenfilter schoon te maken."



Wat doe je bij brand?

Pot: "We proberen in deze campagne niet alleen duidelijk te maken wat je moet doen om brand te voorkomen maar ook wat je moet doen als er brand is uitgebroken. Hoe breng je dan je gezin zo snel mogelijk in veiligheid?"

"We doen al heel veel om brand te voorkomen," zegt Chandni Sahadew. "We halen de droogtrommel al leeg na elke was en we letten op dat er geen onnodige stekkers in het stopcontact zitten. Opladers van telefoons bijvoorbeeld. Maar nu we een kleine hebben doen we nog een extra check om te kijken of we niets hebben gemist."

"Maar rookmelders hadden we nog niet, dus het is wel handig dat we die nu gekregen hebben", voegt Justin daar lachend aan toe. "Ik begrijp wel dat jonge gezinnen extra risico lopen. Er is zoveel elektronica in huis en niet iedereen denkt eraan om bijvoorbeeld na een computerspelletje de computer uit te zetten."

Goed vluchtplan

"We hebben deze campagne gelanceerd om jonge gezinnen ervan bewust te maken dat ze risico lopen", zegt brandweercommandant Joost Pot. Behalve dat het belangrijk is om rookmelders in huis te installeren, liefst op verschillende plaatsen en zodanig dat ze hoorbaar zijn, wijst hij ook op het maken van goede afspraken.

"Als het dan toch brandt, is het goed om te weten dat je met elkaar een gedegen vluchtplan hebt gemaakt. Weten waar je naartoe kan, wie de kinderen meeneemt. Daar moet je het vooraf over hebben."

Chadni en Justin zullen nog lang herinnerd worden aan deze campagne. Hun zoontje Shiwaan kreeg in het kraampakketje ook een romper en slabber. Maar met het embleem van de brandweer op de plaats waar het woord zou moeten staan dat deze zin afmaakt: 'I (....) brandweer.'