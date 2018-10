Inwoners hebben weer vertrouwen in Moerdijk, gemeente hoeft minder huizen op te kopen

MOERDIJK - Het vertrouwen onder inwoners van Moerdijk over de toekomst van het dorp neemt toe. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Moerdijkregeling. De gemeente heeft dit jaar tot nu toe 9 huizen gekocht. Bij de invoering van de garantieregeling in 2015 waren er dit nog 29. Volgens de gemeente is de dalende trend een duidelijk signaal dat de leefbaarheid in Moerdijk in de lift zit.

De Moerdijkregeling is ingevoerd om het dorp Moerdijk een impuls te geven. Dat was hard nodig na het bekend worden van de ingrijpende plannen voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Na de enorme brand bij Chemie-Pack in 2011, raakte het imago van het dorp nog verder beschadigd. Het nieuws dat er nog meer industrie zou komen, deed mensen twijfelen aan de leefbaarheid. Er werd gevreesd voor een leegloop van het dorp.

Normaal

Met de Moerdijkregeling hebben huizenbezitters de garantie dat ze op ieder moment hun huis kunnen verkopen aan de gemeente voor 95 procent van de taxatiewaarde. In totaal heeft de gemeente 84 woningen aangekocht. Daarvan zijn er 52 doorverkocht. "Mensen vertrouwen weer in het idee dat ze hier kunnen wonen. Ze durven ook weer wat aan hun woning te doen. Dus ik denk dat we langzamerhand kunnen zeggen dat de woningmarkt gezond is in Moerdijk", aldus burgemeester Jac Klijs

In totaal heeft de gemeente Moerdijk 10 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. Het gaat om een lening van de provincie waarvan de kosten worden betaald door het havenbedrijf. Tot nu is er anderhalf tot twee miljoen euro van het budget gebruikt. Jac Klijs: "Gelet op het aantal aanmeldingen van dit jaar van slechts negen, verwacht Ik dat we vele miljoenen overhouden en kunnen terugstorten naar de provincie".

Meer belangstelling

Makelaar Claudia Kamp van Q-Makelaars heeft alle huizen die vallen onder de Moerdijkregeling in haar portefeuille. "Ik merk aan het aantal bezichtigingen dat er duidelijk een positieve energie is in het dorp. Toen we net begonnen met de verkoop in Moerdijk, kregen we nog veel vragen over de nabijheid van het industrieterrein. Dat is nu veel minder, de rust is teruggekeerd".

Burgemeester Kljjs ziet dit terug in de dalende hoeveelheid klachten over het industriegebied: "Dat komt omdat we er als overheid bovenop zitten. We praten regelmatig met bedrijven waar wat te verbeteren valt. Maar ook de stand van de techniek zorgt voor een forse afname van het aantal meldingen van overlast. Ik denk dat we inmiddels kunnen zeggen dat Moerdijk een prima dorp is waarvan je zou wensen dat het overal zo was".