Fabrikant Stint weigerde mee te werken aan terugroepactie

DEN HAAG - Stintum, het bedrijf dat de elektrische bakfiets Stint maakt, weigerde mee te werken aan een terugroepactie. Dat blijkt uit het eerste verkennend technische onderzoek naar aanleiding van het dodelijke ongeluk in Oss.

Het onderzoek is gedaan door de politie, het Nederlands Forensisch Instituut en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De definitieve uitkomsten van het onderzoek verwachten deze instanties pas over enkele maanden.

Niet bereid tot stilzetten Stints

De resultaten van het eerste onderzoek zijn afgelopen weekend met het bedrijf Stintum gedeeld. De fabrikant gaf in dat gesprek aan geen voorstander te zijn van een terugroepactie.

Daarna sprak de ILT de fabrikant aan op zijn eigen verantwoordelijkheid en drong erop aan dat het bedrijf de Stints stil zou laten zetten. Ook dat weigerde Stintum. De fabrikant werd geadviseerd door een advocaat toen hij vertelde daar nu niet toe bereid te zijn.

Inmiddels heeft de minister besloten dat de Stint niet meer de openbare weg op mag vanaf maandag middernacht.

Directeur van Edwin Renzen legt aan de Volkskrant uit waarom hij niet mee wilde werken aan een terugroepactie. "Ik heb dat geweigerd. De hypothese van de inspectie over de incidenten van afgelopen week is niet onderbouwd, ook niet met referentievoertuigen of eerdere incidenten in het land."

De incidenten waar Renzen over spreekt, zijn een aantal meldingen uit Amsterdam die in het onderzoek naar voren komen.

'Ik wilde toestemming om de Stints te onderzoeken, dat mag niet'

"Ik heb toestemming gevraagd om de betreffende Stints te mogen onderzoeken, dat mag niet. Zo kunnen wij zelf niet verifiëren wat er echt gebeurd is. Dus heb ik gezegd: vertel dan maar zelf dat de Stints niet meer verder mogen rijden."

De uitkomst van het onderzoek naar de Stint is in zijn geheel te lezen op de website van het ministerie.