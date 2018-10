PostNL stopt ook met Stints en gaat post in Breda en Best bezorgen met bakfiets of busje

BEST/BREDA - PostNL zal de komende tijd geen post meer bezorgen in Breda en Best met Stints. In deze twee steden rijden in totaal zes Stints rond en die worden gebruikt voor het bezorgen van de zakelijke post. Maandag werd bekend dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Stints verbiedt op de openbare weg.

Bezorgers die normaal een Stint gebruiken, zullen nu met een bakfiets of een busje de zakelijke post bezorgen. "Er wordt gekeken hoe zij de komende tijd hun post gaan bezorgen maar we verwachten weinig problemen bij de bezorging", zegt een woordvoerder van PostNL.

PostNL heeft samen met de fabrikant van de Stints, Stint Urban Mobility, een elektrische bolderkar ontwikkeld speciaal voor het bezorgen van post. "Het zijn afgesloten bakken, zodat niemand bij de post kan als de bezorger bij een zakelijke klant naar binnen is", vertelt de woordvoerder.

Lees ook: Ministerie verbiedt Stint op openbare weg, elektrische bolderkarren 'mogelijk onveilig'

Onveilig

Na het spoordrama in Oss is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) samen met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek gestart naar de Stint. Uit de eerste resultaten blijkt dat de bolderkarren mogelijk onveilig zijn. "Uit de testen blijkt dat een enkele onderbreking van de stroomtoevoer kan leiden tot het versnellen van het voertuig tot de hoogst ingestelde snelheid. In dat geval blijkt dat de bestuurder geen mogelijkheid meer heeft om de snelheid met het handvat aan de rechterkant, de 'gashendel', te regelen dan wel te matigen", staat te lezen in het rapport.

PostNL is niet van plan om de in totaal 79 Stints voor de uitkomst van het onderzoek al de deur uit te doen. "Het onderzoek is nog bezig en we wachten eerst die uitkomst af."