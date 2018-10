Snollebollekes is beste feestact en dat is goed voor een Buma NL Award

AMSTERDAM - Snollebollekes, Rob Kemps uit Best, heeft maandagavond de Buma NL Award gewonnen voor de beste feestact. Ook Waylon van der Heijden uit Best viel in de prijzen: hij won de prijs voor beste producer.

Het is de tweede keer dat Snollebollekes een Buma NL Award won. Dit jaar heeft de feestact succes met het nummer 'Op En Neer (Heen En Weer)' . Ook scoorde hij goed samen met het duo Coen & Sander met 'Feest Waarvan Ik Morgen Niets Meer Weet'. Rob Kemps was er zelf niet bij tijdens de uitreiking van de awards. "Hij is door zijn rug gegaan en moet morgen heel veel doen." Daarom namen twee andere teamleden van Snollebollekes de prijs in ontvangst.









Waylon van der Heijden is producer en tekstschrijver van liedjes. Hij werkte onder andere voor Roy Donders, De Alpen Zusjes en Gebroeders Ko.