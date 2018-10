Josien werd in twee jaar tijd bijna blind en zet zich nu in voor andere slechtzienden

EINDHOVEN - Zo’n acht procent ziet Josien Damkot uit Eindhoven nog. Het begon plotseling, twee jaar geleden. “Het is een ouderdomsgebonden aandoening, maar ik heb gewoon pech gehad”, vertelt de 57-jarige vrouw. “Je wereld wordt heel klein.” In maart van dit jaar besloot Josien bij Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) te gaan. Sindsdien maakt ze zich hard voor het verbeteren van de levens van mensen met een visuele beperking.

Het is de landelijke week van de toegankelijkheid en dus kijkt Josien met de stichting naar het toegankelijker maken van de Eindhovense horeca.“We sturen een aantal tweetallen op pad naar verschillende Eindhovense café’s en restaurants. Iemand die goed ziet en iemand die slecht ziet. Daar gaan zij kijken hoe gastvrij ze ontvangen en bediend worden”, vertelt Josien.

Te weinig aandacht voor blinden en slechtzienden

En bij het woord ‘gastvrij’ moet er niet alleen gedacht worden aan vriendelijke bediening. Een menukaart met grotere letters, goede verlichting aan tafel en een duidelijke markering op de trap zijn andere voorbeelden. Volgens Josien wordt daar niet genoeg aandacht aan besteed. “Er is heel veel aandacht voor mensen in rolstoelen, maar niet voor mensen die slecht of niets zien. Zo ben ik zelf al negen maanden bezig bij de gemeente Eindhoven om de rateltikkers bij de verkeerslichten aan te krijgen. Ik moet acht keer oversteken als ik mijn wijk uit wil en dat is nu heel moeilijk. Ook een drukke straat oversteken bij het station valt niet mee.”

De restaurants en café's weten dat de 'mystery guests' langskomen, alleen niet precies wanneer. "Ze gaan ook kijken naar de locatie van de toiletten. Als de toiletten boven of beneden zitten, moeten ze namelijk een trap op en af. En een trap af, is als in een donker gat stappen. Dat is heel moeilijk."

De ervaringsdeskundigen gaan al hun tips bundelen en in de vorm van een menukaart aanbieden aan de horecagelegenheden.