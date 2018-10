Gewapende overval op pizzabezorger in Tilburg

TILBURG - Aan de Reeshofdijk in Tilburg is maandagavond een pizzabezorger van New York Pizza op zijn scooter overvallen. De dader zou mogelijk een vuurwapen hebben gebruikt om geld af te pakken van de jongen.

De pizzabezorger sloeg alarm toen hij terugkwam bij het filiaal aan de Wandelboslaan. Het is niet bekend of de dader buit heeft gemaakt. Het zou om een lange blanke man gaan.