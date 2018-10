'Commando's op missie met helm die aanvoelt als karton'

ROOSENDAAL - Nederlandse commando’s maken zich grote zorgen over hun kogelwerende uitrusting. Dit schrijft het AD dinsdag. Volgens de commando’s, die zijn gelegerd in Roosendaal, worden zij op missie gestuurd met helmen die aanvoelen als karton.

Ook zouden de kogelwerende vesten, de zogenoemde scherfvesten, die de commando’s dragen volgens de krant ver over de houdbaarheidsdatum zijn.

Uit een steekproef bij honderd helmen zou zijn gebleken dat zeker dertig helmen waren vervormd. Veel van de helmen zijn gebruikt op missie in Mali. De problemen met de helmen zijn twee jaar geleden al aangekaart, zo blijkt uit interne memo’s van het elitekorps van het Nederlandse leger.

Niks met klacht gedaan

Er is met de klacht volgens de commando’s tot nu toe echter niks gedaan. Dit terwijl de Dienst Materieel Organisatie (DMO) al in december 2016 een advies uitbracht om de helmen te vervangen.

In de krant bevestigt een woordvoerder van Defensie dat de houdbaarheidsdatum van de scherfvesten is overschreden. Hij ontkent echter dat militairen met onveilig materiaal op pad gaan. Nieuwe vesten zouden inmiddels zijn besteld. Over de verouderde helmen kon het ministerie volgens de krant nog geen reactie geven.