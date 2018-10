Gevonden! Hélène (71) gaat het paard spelen in Brabantse musical

SCHIJNDEL - Twee weken geleden zat regisseuse Alexandra Peperkamp van het Brabants Muziektheater uit Schijndel nog met de handen in het haar. Alle rollen in de musical De 3 Musketiers zijn verdeeld. Alleen de figuranten voor het paard miste nog. Daarom deed Alexandra een oproep in het radioprogramma Wakker! bij Omroep Brabant. Ze vonden ze wat ze zochten: een kop en een kont.

Een van de figuranten is de 71-jarige Hélène Erberveld. Ze zag een oproep op Facebook en meldde zich aan. "Ze waren echt heel erg op zoek. Het is gewoon moeilijk om mensen te vinden voor dit soort onzichtbare rollen."

LEES OOK: Kop en kont gezocht! Brabants Muziek-Theater mist figuranten voor het paard

Of Hélène de kop of het kont is, weet ze nog niet. "Dat moet ik morgenavond tijdens de repetitie nog uitvechten." Lang heeft ze niet om de rol te leren. Vrijdag is de generale repetitie en zaterdag is de première in Oss. Druk maakt ze zich niet. "Ik heb geen podiumvrees."

Het Brabants Muziektheater uit Schijndel brengt al meer dan 25 jaar bekende producties zoals Les Misérables, Anatevka en Jesus Christ Superstar naar onze provincie. Vanaf zaterdag staat het theatergezelschap met haar nieuwste musicalproductie 3 Musketiers de Musical op de planken van vijf Brabantse theaters.