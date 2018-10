Op dit kinderdagverblijf waren ze best tevreden over de Stint, maar 'veiligheid boven alles'

ROOSENDAAL - Kinderdagverblijf Domino in Roosendaal gebruikte ook na het spoordrama in Oss nog de Stint om kinderen naar school te brengen. Nu de elektrische bolderkar voorlopig niet meer gebruikt mag worden, moest het kinderdagverblijf dinsdagochtend op zoek naar een andere oplossing. De kinderen werden met drie auto’s weggebracht. Ook gingen twee begeleiders te voet op pad.

Bij Domino In Roosendaal gebruikten ze de Stint sinds een maand. Dit eigenlijk tot volle tevredenheid, legt coördinator Coby Jongmans dinsdag uit in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. Maar, ‘veiligheid voor alles’, zegt ze nu. Dus ze begrijpt de beslissing van de minister dat de elektrische bolderkar voorlopig niet meer gebruikt mag worden.

Met extra mensen lukt het dinsdag bij het kinderdagverblijf om de kinderen met drie auto’s en te voet naar school te brengen. Naar een definitieve oplossing wordt nog gezocht. Waarschijnlijk wordt dat een busje.

Dat de Stints nu verplicht stil staan, begrijpt Jongmans. Tot nu toe waren ze in Roosendaal echter heel tevreden over de elektrische bolderkar. “Kinderen konden heel veilig instappen en ze vonden het een feest om erin te zitten”, legt ze uit. Nu wordt daar volgens haar echter ‘begrijpelijk’ anders tegenaan gekeken.

Ouders hadden volgens Jongmans begrip voor het feit dat het kinderdagverblijf de Stint ook na het ongeluk in Oss bleef gebruiken. "Maar er was net als bij onze leidsters ook angst", geeft ze aan. Wat haar betreft is het daarom goed dat nu deze beslissing is genomen.