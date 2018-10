Gewapende man op de vlucht na overval

EINDHOVEN - Een man heeft vanmorgen een overval gepleegd op Bristol Shoes aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven.

De man was gewapend en is op de vlucht geslagen. De politie roept mensen in de buurt van de Noord-Brabantlaan en de Hurksestraat nadrukkelijk op niet zelf actie te ondernemen maar direct 112 te bellen.

Bivakmuts

De man is ongeveer 1.,70 m lang en slank. Hij droeg een spijkerbroek en donkere bovenkleding. Omdat hij tijdens de overval een bivakmuts droeg is er verder geen signalement bekend.