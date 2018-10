Verdachten kluisjesroof blijven in de cel wegens vluchtgevaar

BREDA - De twee verdachten in de geruchtmakende kluisjesroof in Oudenbosch blijven in voorarrest. Eerder op de dag hadden de advocaten gevraagd om vrijlating. "Er is geen geweld gebruikt", bij de roof begin dit jaar, zei een van hen.

De rechtbank oordeelde dat het risico bestaat dat de verdachten met elkaar contact opnemen als ze vrij zouden zijn en zo het onderzoek beïnvloeden en mogelijk de buit verstoppen. Bovendien is de rechter er van overtuigd dat er vluchtgevaar bestaat. Dat was bij de eerste tussentijdse zitting nog niet het geval.

Agron K. (46) uit Roosendaal en Johan van W. (43) uit Etten-Leur werden op maandag 30 april door een arrestatieteam van hun bed gelicht. Politie en justitie denken dat de twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN de dieven bij de Rabobank in Oudenbosch hebben binnengesmokkeld.

Paspoorten en kinderkleren weg

Officier van justitie Van Setten maakte op de zitting bekend dat er vorige week nog invallen zijn gedaan. De politie zoekt naar twee medeverdachten die verdwenen zijn. Zo ontdekte de politie dat er een gezin verdwenen is en dat er binnen geen paspoorten gevonden en geen kinderkleren. Daarmee suggereert de politie dat een verdachte gevlucht is, zei advocaat Yeral dinsdag.

De officier noemde de namen van de verdwenen twee medeverdachten F. en B. die nu opgespoord worden. Eentje zou naar Turkije zijn vertrokken en eentje naar Kroatië.

Telefoons gekraakt, kluisdeur gingen eventjes open

Momenteel loopt er volgens het OM politieonderzoek in Kroatië. Wat de link is met deze zaak is niet helemaal duidelijk. Een van de verdachten die nu vast zit is geboren in voormalig Joegoslavië (Kosovo), een andere verdachte zou dus naar Kroatië zijn gevlucht. Hij zou zijn opgeroepen om zich te melden.

Intussen is de politie er in geslaagd om beveiligde telefoons te kraken. De vermoedelijke telefoons van de verdachten zijn onderzocht. Daaruit bleek dat drie telefoontoestellen in het bewuste weekend contact hadden met een zendmast in de buurt van de Rabobank.

Bijzonder is ook dat de recherche er achter is gekomen dat de verdachten al in november 2017 voorverkenningen zouden hebben uitgevoerd. Zo is de kluisdeur een keertje kort geopend en gesloten. "Het onderzoek is nog in volle gang", zei ze.

Verzoek om vrijlating en verzet

Op de tussentijdse zitting dinsdag was alleen Van W. in de rechtbank in Breda, Agron K. ontbrak. Ze zitten nu vijf maanden in voorarrest en hun advocaten vinden het welletjes. Ze vroegen hun vrijlating omdat ze vinden dat het bewijs te mager is. "Mijn cliënt is nu al kapotgemaakt", zei advocaat Schouten.

De officier verzette zich tegen het vrijlatingsverzoek, mede vanwege het vluchtgevaar. "Het gaat hier om een megagrote kluisjesroof, met een buit van vier miljoen!" Ze wees er op dat twee andere verdachten al zijn gevlucht. Bovendien hebben er al mensen met claims aan de deur gestaan van verdachten. "Het dossier en de bewakingsbeelden spreken voor zich."

Ze zei verder dat de opsporingskansen mogelijk toenemen nu de totale omvang van de buit steeds concreter wordt. Sieraden worden misschien een keer te koop aangeboden. Er zijn klanten die registratienummers van cash geld in hun kluis hebben genoteerd. Dat kan een keer opduiken en een spoor opleveren, legde ze uit.

Safeloketten klaargelegd

De twee mannen die nu vast zitten worden ervan verdacht op vrijdagavond voor de roof ruim driehonderd safeloketten uit de grote kluiskelder te hebben gehaald en in een halletje van de bank hebben klaargelegd voor de rovers. Volgens de advocaten van K. en W. is daar geen bewijs voor.

De politie heeft nog twee oud-medewerkers van EBN in het vizier. Ze zijn nog voortvluchtig. De twee andere verdachten zouden net als Johan van W. inwoners van Etten-Leur zijn.

Miljoenenroof

De kluisjesroof gebeurde in de nacht van 3 op 4 maart. De twee bankrovers lieten zich opsluiten in het bankgebouw en gingen 24 uur later met vuilniszakken vol geld, goud en zilver weer naar buiten. Driehonderd kluisjes waren gekraakt.

Justitie denkt dat de dieven met de miljoenenbuit naar het buitenland zijn gevlucht. Bij de roof werden ruim vijfduizend sieraden en andere waardevolle voorwerpen op de grond achtergelaten.

Op 19 december is er opnieuw een tussentijdse zitting. Het inhoudelijk proces is pas in 2019.