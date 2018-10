Chantal heeft de kerstboom al staan: 'Vorig jaar stonden ze half september al'

OSS - “DIt jaar was ik nog laat. Vorig jaar stonden de kerstbomen half september al.” Dat vertelt Chantal uit Oss. Sinds maandag sieren twee kerstbomen haar woonkamer. Het gaat Chantal echt om de bomen, legt ze uit. “Die vind ik gewoon heel mooi. Het liefst zou ik ze heel het jaar laten staan.”

Het zo vroeg zetten van de kerstboom, heeft Chantal niet van een vreemde. Ook haar moeder is er altijd vroeg bij. Stiekem is het voor haar ook wel een beetje een sport om eerder te zijn dan haar moeder, verklapt ze. En dat is dit jaar gelukt. “Terwijl ik dus eigenlijk nog twee weken later was dan vorig jaar omdat ik ziek ben geweest.”

Qua versiering kiest Chantal niet elk jaar voor iets nieuws. Het thema van een van de bomen is roze/blauw, haar lievelingskleuren. En sinds vorig jaar heeft ze een tweede boom met als thema Disney. Want behalve kerst(boom)fan is Chantal ook fan van Disney. Toen ze er vorig jaar achter kwam dat er allerlei kerstversieringen van Disney zijn, moest en zou er dan ook een Disneyboom komen.

'Makkelijke vent'

Chantal woont samen en haar vriend vindt het helemaal prima dat er nu al twee kerstbomen in huis staan. “Ik heb een heel makkelijke vent”, zegt ze. Hij helpt mee met de lampjes, maar versieren dat doet de Osse kerstfan echt alleen. “Daarbij mag niemand helpen”, zegt ze.

Aan het afbreken van de bomen wil Chantal uiteraard nog niet denken. Eigenlijk zou ze de bomen namelijk het liefst heel het jaar laten staan. Maar ja, dan heb je weer niet de lol van het zetten van de boom. Dus worden de bomen begin januari weer opgeruimd.

Vervelendste moment

Dat afbreken, is wat Chantal betreft misschien wel het vervelendste moment van het jaar. Maar gelukkig voor haar is het nog lang niet zover.