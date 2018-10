Op zoek naar werk? Pak je microscoop er maar bij: ASML maakt kleinste advertentie ooit

VELDHOVEN - Met één enkele advertentie een heleboel aandacht krijgen. Je zou denken dat een minuscuul stukje tekst, de kleinste advertentie ooit, juist het tegenovergestelde effect heeft. Maar niet als je het zo aanpakt als chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. Het bedrijf zoekt personeel en werft mensen met een advertentie die alleen met een microscoop te lezen is.

‘To truly go small you have to think big’, luidt de wervingstekst. En dus maak je de kleinste advertentie ooit volgens het Guinness Book of Records. De personeelsadvertentie is 33,27 bij 7,76 micrometer. Om aan te geven hoe klein dat is: wanneer je er één haar overheen legt, zie je de advertentie niet meer.

Het wereldrecord is officieel vastgelegd. Het oude record stond op naam van een Amerikaanse fastfoodketen. Die had een advertentie ter grootte van een sesamzaadje op een broodje hamburger. De advertentie van ASML is drie keer zo klein.

De tekst gaat verder onder de foto.

De advertentie komt niet in een krant te staan, dat zou natuurlijk ook weinig effect hebben. “We hebben een stand gebouwd. Die komt in Aken te staan bij de universiteit. Daar kunnen studenten de advertentie bekijken, met een microscoop”, legt een woordvoerder van het bedrijf uit.

Duitse markt aanboren

Er is bewust voor gekozen om Duitse studenten aan te spreken. “In Aken studeren meer dan 50.000 mensen. Dat zijn er meer dan de studenten van de drie Nederlandse technische universiteiten samen. Ook kennen ze ASML in Nederland wel, maar in Duitsland is dat anders.”

Het bedrijf is ook gewend aan buitenlands personeel. Er lopen meer dan 100 nationaliteiten rond. “Het is eigenlijk één kleine wereld hier in Veldhoven.” Volgens de woordvoerder zijn natuurlijk ook mensen uit Nederland en andere landen welkom om te solliciteren.

Waar het bedrijf naar op zoek is? “Denk aan elektrotechnici, wiskundigen, natuurkundigen, scheikundigen en softwareontwikkelaars.”