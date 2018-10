Tijgermug in Eindhoven: bewoners krijgen waarschuwingsbrief

EINDHOVEN - In de omgeving van de Eindhovense wijk Vaartbroek is een Aziatische tijgermug gezien. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft mensen die in een straal van vijfhonderd meter van de vindplek wonen door middel van een brief gewaarschuwd. De wijk ligt vlak bij natuurgebied het Dommeldal.

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt incidenteel naar Nederland via de handel van tweedehands autobanden en Lucky Bamboo-planten. Tot nog toe heeft de tijgermug zich niet permanent gevestigd in Nederland.

Ziektekiemen

Exotische muggen die besmet zijn geraakt met ziektekiemen, kunnen die op mensen overbrengen. Op dit moment komen in Nederland geen ziekten voor die door muggen worden overgebracht.

Als bepaalde exotische muggen zich hier zouden vestigen, dan zouden ze eventueel ziektes zoals knokkelkoorts (dengue) en chikungunya kunnen overbrengen, bijvoorbeeld van reizigers die deze ziekten meenemen.

Lokvallen

Om die reden is de NVWA alert op elke melding, ook al gaat het maar om één exemplaar. In de hele wijk zijn lokvallen geplaatst om te onderzoeken of er meer tijgermuggen zijn. Putten en waterpoelen worden gecheckt. Alle geschikte broedplaatsen voor tijgermuggen worden verwijderd of behandeld met een biologisch middel.

Die actie is ook in de tuinen van mensen. De tijgermug nestelt zich het liefst in bijvoorbeeld bakjes met regenwater. Daarom roept de NVWA de mensen op bakjes leeg te gooien, gieters droog op te bergen en regengoten schoon te maken.

