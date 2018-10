Foutje, bedankt! Leerlingen wijzen minister op misser in Belastingplan (en krijgen taart)

TILBURG - Op het ministerie van Financiën werken slimme economen. Hoe cool is het dan dat je als 5 VWO-klas nog net een stukje slimmer blijkt te zijn? Tijdens een economieles ontdekten leerlingen van het Tilburgse Beatrix College een fout in het Belastingplan 2019. Dat leverden hen geen baan op het ministerie op, maar wél een lekkere taart.

Het begon allemaal met een idee van economiedocent Gert van Vliet. Het leek hem aardig om zijn leerlingen een paar tariefvoorbeelden uit het Belastingplan 2019 na te laten rekenen. In dat document staan de plannen die het kabinet heeft met de belastingen in 2019. Het plan is vorige maand op Prinsjesdag aangeboden aan het parlement.

Taart in lokaal D206

Van Vliet trok het plan van internet en zijn leerlingen sloegen aan het rekenen. Eén van hen, Imke van Schijndel, vertelt: “We gingen individueel de voorbeelden narekenen, en kwamen toen allemaal op iets anders uit dan wat er in het plan stond. Toen dachten we: hier klopt iets niet."

En een uitglijder in een uiterst serieus document, dat kan natuurlijk niet. Dus werd het Ministerie van Financiën door de Tilburgse VWO-ers via een reactieformulier op de website fijntjes op de fout gewezen. In eerste instantie leverde dat geen reactie op vanuit Den Haag. Maar maandag kreeg docent van Vliet dan toch te horen dat zijn leerlingen inderdaad gelijk hadden.

Imke: "Tijdens de economieles dinsdag hebben we het opnieuw nagerekend. Maar het bleek nog steeds niet helemaal te kloppen. Dus hebben we weer een berichtje gestuurd." Tijdens diezelfde les werd in lokaal D206 ineens een taart bezorgd. Op de taart stond een QR code. "Toen we die gingen scannen kregen we een berichtje van de staatssecretaris."

Imke vervolgt lachend: "Ze zullen ons wel ondankbaar vinden, dat we taart gekregen hebben, maar dat we ze weer op een foutje hebben gewezen."

Economiedocent van Vliet hoopt dat hij met de 5 VWO-klas ook nog op excursie mag naar het ministerie. Imke ziet dat wel zitten: "Ja, lijkt me heel leuk." In Den Haag juichen ze dat plan wellicht ook van harte toe. Het is immers duidelijk dat de VWO'ers uit Tilburg de medewerkers van het ministerie veel kunnen leren. Al blijft Imke bescheiden: "Zij ons denk ik ook wel, hoor."