Stadion NAC omgebouwd voor Oranje Leeuwinnen

BREDA - Ze zijn de rotzooi van de wedstrijd tegen PSV van zaterdagavond nog aan het opruimen, maar het volgende evenement staat alweer voor de deur in het Rat Verlegh Stadion. Vrijdagavond nemen de Oranje Leeuwinnen het in Breda op tegen Denemarken in de strijd voor WK-kwalificatie. En er moet nog veel gebeuren.

De staanplaatsen in het stadion moeten bijvoorbeeld in zitplaatsen veranderd worden. Dat heeft te maken met regels van de UEFA, de organisatie die over het Europese voetbal gaat. Om aan de regels te voldoen, plaatst de Bredase club ongeveer vierhonderd stoelen terug op de zittribune.





Het is een hele operatie voor de ploeg om het allemaal gereed te krijgen. "Het is een stevige kluif", vertelt stadionmanager Martijn Schinning. "Er is zaterdag tegen PSV gespeeld en de berg vuil moet nog worden opgeruimd. Ook de hele aankleding moet nog worden gedaan. We hopen dat we het gaan redden, maar het is nog nooit niet gelukt."

Met drie professionele mensen en vijf á zes vrijwilligers moeten de stoelen worden teruggeplaatst. Schinning verwacht dat ze daar tot woensdagmiddag mee bezig zijn.