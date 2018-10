Vrouw met vinger vast in scharnier, rent in paniek naar bouwmarkt

MADE - Een vrouw uit Made is dinsdagmorgen met haar vinger klem komen te zitten in een scharnier van een keukenkastje. Ze was dat kastje aan het installeren toen het scharnier onwrikbaar vast om haar vinger kwam te zitten.

De vrouw ging snel voor hulp naar een bouwmarkt aan de Eerste Industrieweg waar haar broer werkt. Die was er niet en medewerkers durfden het scharnier niet te verwijderen, omdat er een sterke veer op zit.

Zes brandweermannen en drie ambulancebroeders schoten te hulp. Het scharnier werd op een balkje vastgemaakt en zo kon het uiteindelijk worden losgemaakt.

De vrouw werd ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.