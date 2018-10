Oss staat stil bij spoordrama, samenkomst live te zien bij Omroep Brabant

OSS - Oss staat komende maandag 8 oktober stil bij het spoordrama van 20 september waarbij vier jonge kinderen om het leven kwamen en een ander kind en een volwassene zwaargewond raakten. De bijeenkomst wordt in samenwerking met de gemeente vanaf vier uur live uitgezonden op Omroep Brabant tv, website, app en Facebook.

Direct betrokkenen komen samen in Theater De Lievekamp. Daar is een programma met sprekers. Onder andere musicalster Vajén van den Bosch, violiste Iris van Nuland, harpiste Fleur van Lith en het koor van BrabantTalent verzorgen de muziek.

Schermen

In het stadion van TOP Oss kunnen andere inwoners van de gemeente vanaf drie uur bij elkaar komen. Het programma in De Lievekamp is daar op grote schermen te volgen.

De complete bijeenkomst is vanaf vier uur live te zien bij Omroep Brabant. Om acht uur wordt het herhaald.