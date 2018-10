Mark van Bommel al geliefd bij PSV-publiek sinds goal in debuutwedstrijd in eigen huis tegen MVV

EINDHOVEN - PSV krijgt woensdagavond het Italiaanse Inter op bezoek in Eindhoven voor de tweede groepswedstrijd van de Champions League. Trainer Mark van Bommel kijkt uit naar de eerste Champions League-wedstrijd in het Phillips Stadion: "Het publiek is natuurlijk een extra factor, de interactie met de spelers is mooi om te zien."

Wat opvalt is dat Van Bommel op handen wordt gedragen door het PSV-publiek. De trainer van de Eindhovenaren lijkt niets fout te kunnen doen. "Het is prettig dat het publiek me accepteert. In mijn eerste wedstrijd voor PSV, thuis tegen MVV, scoorde ik meteen de eerste goal. Sindsdien heb ik al een goede band met de fans."

PSV-publiek

PSV verloor de eerste wedstrijd in de Champions League met 4-0 van FC Barcelona. Nu staat de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe Champions League-seizoen voor de deur. "Ik heb het laatst ook al gezegd, maar de fans zijn er altijd. Ook in de 'kleinere wedstrijden'", zegt Van Bommel. "Maar dat neemt niet weg dat ze altijd sfeer creëren en het elftal kunnen dragen.

De trainer van PSV liet op de persconferentie in aanloop naar het duel met de Italianen weten op zijn hoede te zijn voor de kwaliteiten van Inter. "Ze geven je het gevoel dat je lekker meedoet. Ze geven je wat vrijheid en dan uit het niets slaan ze toe. Het gaat daardoor vaak om de details."