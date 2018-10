Miljoenen kilo's strooizout liggen klaar in Breda: 'Laat Koning Winter maar komen'

BREDA - Je kunt het je waarschijnlijk nog maar nauwelijks voorstellen na deze prachtige zomer, maar over niet al te lange tijd is het waarschijnlijk weer glibberen en glijden op de wegen. Rijkswaterstaat is er nu al klaar voor. Hoewel er nog lang geen sneeuw is voorspeld, staan in Breda de strooiwagens al klaar en ligt het depot vol met strooizout.

In het depot in Breda staan 52 strooiers en 77 sneeuwschuivers klaar. Die zijn van Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Breda. Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat: "Voor ons begint het gladheidsseizoen al op 1 oktober. Daarom zijn wij vanaf eind augustus bezig geweest om al het materiaal te testen, zodat we winterklaar zijn wanneer het gaat sneeuwen of vriezen."

Er liggen ook al een enorme bergen strooizout klaar, 2,5 miljoen kilo in totaal.





Als deze berg op is, wordt er nieuw zout gehaald uit een depot in Raamsdonksveer, daar ligt zo'n 80 miljoen kilo opgeslagen.

Werk aan de winkel

Het lijkt enorm vroeg om in oktober de strooiwagens en sneeuwschuivers al paraat te hebben. Van Beerendonk: "We moeten het zekere voor het onzekere nemen. Vorig jaar gingen de strooiwagens pas eind november voor het eerst de weg op. Maar het is ook wel eens voorgekomen dat we in oktober al moesten uitrukken. Dan moet je dus wel klaar staan."

En dus was er werk aan de winkel. "We hebben de sneeuwschuivers op de vrachtwagens geplaatst en getest of de strooiers nog goed werkten. Ook zijn de rijroutes van de chauffeurs gecontroleerd. Het ging goed en alles werkt, dus laat Koning Winter maar komen."