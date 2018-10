Arjen Robben uitgedaagd door autistische Bernd: 'Kom maar op, of zit je voetje je dwars?'

UDEN - "Leg hem maar op de stip. Ik stop hem toch wel." De 29-jarige Bernd Derksen uit Uden heeft autisme, maar hij zit vol zelfvertrouwen. Hij daagt profvoetballer Arjen Robben uit voor een ultiem duel. En hij is vastberaden om te winnen.

"Ben je klaar voor een één-op-één-duel? Of zit je voetje je soms dwars?", zegt Bernd in de video, die dinsdagmiddag verscheen. Nu maar afwachten of Robben de strijd aandurft.



Bekijk de video en lees verder.

Spannend

"Hij vindt het heel spannend", zegt zijn moeder Roos. Bernd zat zelf even niet lekker in zijn vel en kon daarom niet aan de telefoon komen voor het interview. Hij heeft een vorm van autisme: PDD-NOS.

"Voetbal is zijn lust en zijn leven. Hij weet alles over de spelers, zelfs welk merk kleding ze aan hebben", weet zijn moeder."Bernd is ook al vijftien jaar keeper bij UDI'19, iedereen kent hem daar."



Tweede keus

Bernd is blij met het filmpje, toch had hij het liever anders gezien. "Hij is heel eerlijk. Eigenlijk wilde hij een keeper uitdagen", vertelt zijn moeder. Zijn grote voorbeeld is keeper Jasper Cillessen. "Maar dat lukte helaas niet."



Hij deed de oproep niet zomaar. Het is onderdeel van een campagne van Special Olympics, een organisatie die sportwedstrijden en -trainingen organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.

In totaal zijn veertien sporters uitgedaagd, ook schaatsster Ireen Wüst uit Goirle en turner Epke Zonderland. Het doel is dat sporters met en zonder beperking elkaar vaker ontmoeten. Zo ging topzwemmer Femke Heemskerk al op een uitnodiging in.