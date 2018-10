Tilburgs Textielmuseum wint internationale erfgoedprijs 'Best of Heritage 2018'

TILBURG - Het textielmuseum in Tilburg heeft de internationale prijs 'Best of Heritage 2018 gewonnen. De prijs is afgelopen weekeinde uitgereikt in Dubrovnik. Het Tilburgse museum is een van de vijftig organisaties die voor de prijs waren genomineerd. Een andere (Brabantse) kanshebber was het Jeroen Bosch Research and Conservation Project.

'Best of Heritage' is een prijs die is bedacht door de ICOM - een organisatie van musea uit de hele wereld - én de Europese organisatie Europa Nostra. Volgens de jury is het Textielmuseum "wereldwijd het meest invloedrijk" waar het gaat om erfgoed.

De directeur van het Textielmuseum Errol van de Werdt heeft in Dubrovnik verteld over de toekomstplannen van het Tilburgse museum. Het museum wil een 'makersmuseum' worden, een plek waar iedereen aan de slag kan met textiel.





Textiellab

Het Tilburgsmuseum krijgt nu al veel waardering voor het textiellab: een plek waar kunstenaars en designers samenwerken met ervaren vaklui; ze gebruiken daarbij de moderne apparatuur die in het museum vlakbij historische weefgetouwen staat.

Genomineerd voor de prijs 'Best of Heritage' waren ook musea en erfgoedorganisaties uit Europa, Amerika en China.