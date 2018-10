Gerard de Rooy keert na jaar afwezigheid in 2019 terug in Dakar Rally

SON - De beslissing is genomen: Gerard de Rooy zal deelnemen aan de Dakar 2019 die van start gaat in Peru. De Rooy won de meest prestigieuze rally ter wereld in 2012 en 2016.

Hoewel De Rooy begin dit jaar vierde werd bij de Africa Eco Race en bijzonder genoot van deze rally in zijn geliefde Afrika, was de sportieve uitdaging niet wat hij had verwacht en gehoopt, terwijl de afgelopen Dakar Rally in Zuid-Amerika zowel qua terrein als competitie op het niveau was waar hij in de voorgaande jaren zo nadrukkelijk om had gevraagd.

De bekende trucker uit Son verschilde van mening met zijn sponsor Iveco. Die wilde dat hij naar de Dakar Rally in Zuid-Amerika zou gaan, terwijl De Rooy zelf de voorkeur aan Afrika gaf.

Kan er mee leven

“Ik was graag weer naar Afrika gegaan, want daar ligt toch mijn hart, maar ik kan goed leven met de keuze voor Zuid-Amerika”, aldus Gerard de Rooy. “Voor onze sponsors Iveco en Petronas is het belangrijk dat ik daar rijd. Vanzelfsprekend blijf ik de ontwikkelingen in rallyland op de voet volgen en is er voor de toekomst niets uitgesloten.”

LEES OOK: Dakar Rally 2019: sponsor wil naar Zuid-Amerika, maar trucker Gerard de Rooy naar Afrika

Met welke truck De Rooy op 6 januari in Lima aan de start verschijnt, is nog niet duidelijk. “Volgende week zijn we in Marokko om verschillende trucks te testen. De resultaten van die test zijn mede bepalend voor de beslissing met welk type ik de Dakar ga rijden.”

Wel al zeker is dat De Rooy in Zuid-Amerika meedoet met zijn vaste bemanning: navigator Moi Torrallardona en monteur Darek Rodewald. De samenstelling van de overige équipes die onder de vlag van Petronas Team De Rooy Iveco zullen deelnemen, wordt op korte termijn bekendgemaakt.