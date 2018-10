Eigenaresse wil bijtende Staffords terug: 'Ik heb alles over voor die beestjes'

TILBURG - De eigenaresse van de negen Staffords die vorige week om zich heen begonnen te bijten, heeft een advocaat in de arm genomen. De vrouw uit Tilburg wil weten waar de inbeslaggenomen honden zijn en wat er met ze gaat gebeuren. Ook wil ze de twee oudste honden graag terug hebben.

De eigenaresse, die anoniem wil blijven, is er kapot van. Ze heeft negen maanden voor de pups gezorgd en zit nu in een ‘leeg huis’. “Als ik naar de foto’s kijk, komen er allemaal herinneringen boven”, vertelt ze. “Al kost het mij m’n huis of mijn laatste euro. Ik heb alles over voor die beestjes.”



Onderlinge vechtpartij

De negen honden kregen onderling ruzie, volgens haar. Een van de jonge honden werd overlopen door de andere dieren waarop ze elkaar begonnen te bijten. De Tilburgse raakte gewond toen ze de honden uit elkaar probeerde te halen. Ze heeft hechtingen in haar handen, maar het gaat verder goed.



Het was niet de bedoeling dat de negen Staffords allemaal in het huis zouden blijven. De vrouw probeerde de pups te verkopen, maar dit lukte nog niet echt. Na het bijtincident zijn alle honden in beslag genomen. Ze krijgen gedragstherapie.



De Tilburgse wil de ouders graag terug hebben als zij door de gedragstherapie heen komen. Ze hoopt dat er voor de pups een ‘gouden mandje’ wordt gevonden.