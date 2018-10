Brabant krijgt reeks muurschilderingen over Vincent van Gogh

BREDA - De Rotterdamse kunstenaar Joren Joshua is begonnen aan een 120 meter lange muurschildering in een viaduct van de Terheijdenseweg in Breda. Het is de eerste in een reeks muurschilderingen die allemaal geïnspireerd zijn op Vincent van Gogh. De schilderingen komen ook in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond.

Joshua, een geboren Bredanaar, verdiepte zich voor zijn schildering in het leven van Cornelis van Gogh. Dat is de jongere broer van Vincent die korte tijd als technisch tekenaar heeft gewerkt bij de machinefabriek Backer en Rueb, niet ver van de plek waar nu de muurschildering komt. Opvallend is dat Cornelis, net als Vincent, ook met een pistoolschot om het leven is gekomen. En ook in zijn geval gaan de historici uit van zelfmoord. Cornelis woonde toen in Zuid-Afrika waar hij had meegevochten in de Boerenoorlog.









Zuidlijn

De reeks muurschilderingen is een initiatief van Zuidlijn, een Brabantse organisatie van nieuwe culturele initiatieven in de spoorzones van de grote Brabantse steden. De club koos voor Van Gogh, omdat in het Noordbrabants Museum in september volgend jaar een grote expositie begint over Vincent van Gogh, 'Van Goghs Inner Circle'.

In Breda worden de laatste jaren veel muurschilderingen gemaakt. Ze zijn het werk van The Blind Walls Gallery, die inmiddels bijna tachtig muurschilderingen op haar naam heeft staan.