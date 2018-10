'Hey Ronaldo, voor wie ben jij morgen?' Inter en PSV dagen elkaar uit op Twitter

EINDHOVEN - Een dag voor de Champions League-wedstrijd PSV-Inter leven er onder PSV-supporters natuurlijk veel vragen en is de spanning groot:'Gaan we winnen?' en zo ja, 'Met hoe veel dan?'. Heel begrijpelijk, uiteraard. Maar dinsdag draaide het op social media eigenlijk om een heel andere vraag, namelijk: 'Voor wie is Ronaldo?'

Want Ronaldo Luis Nazário de Lima speelde zowel bij de Eindhovenaren als bij de Italianen. Van 1994 tot 1996 was hij twee seizoenen de ster bij PSV. Later speelde hij vijf jaar bij de Nerazzurri in Milaan. Dus vond Inter dat hij maar eens kleur moest bekennen en stelde hem op Twitter de vraag: 'Voor wie ben jij eigenlijk morgen?'

LEES OOK: Mark van Bommel al geliefd bij PSV-publiek sinds goal in debuutwedstrijd in eigen huis tegen MVV

Daar hoefde ze bij PSV niet lang over na te denken: 'Voor ons natuurlijk!'

Lees verder onder de tweet

Dat lieten ze zich in Milaan geen twee keer zeggen. Want bij welke club scoorde hij ook al weer de mooiste doelpunten? Juist, bij Inter. Althans, dat vinden ze zelf. Bij PSV waren ze daar uiteraard niet van onder de indruk. En zo ontstond een sterk staaltje elkaar digitaal de loef afsteken.

Lees verder onder de tweet





Support van de Braziliaanse vedette

Allemaal met een dikke, vette knipoog, maar toch ook wel serieus. Want beide teams kunnen de support van de Braziliaanse vedette wel gebruiken. Al heeft PSV die misschien nét iets harder nodig na het verlies van de eerste Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. Inter staat namelijk al op drie punten na winst op Tottenham.

Uiteindelijk besloot Ronaldo voor de meest diplomatieke weg te kiezen: 'Ik heb aan beide teams prachtige herinneringen. Succes!'

Lees verder onder de tweet