Technisch directeur John de Jong: 'Gaan snel praten met Pablo Rosario over zijn contract'

EINDHOVEN - John de Jong werd maandagavond officieel benoemd tot nieuwe technisch directeur van PSV. Een van de eerste taken van De Jong is om de goed presterende middenvelder Pablo Rosario langer te binden. Verder vertelt De Jong over de druk en over zijn relatie met zijn voorganger Marcel Brands.

Je volgt Marcel Brands op, is dat nou een moeilijke klus?

"Ja, dat is een moeilijke klus. Ik heb acht jaar samengewerkt met Brands, waarvan vijf jaar als hoofdscout. Het is niet dat ik tegen hem op kijk, maar ik heb wel ontzettend veel van hem geleerd en onze samenwerking was altijd goed."

Dit was natuurlijk een onwijs drukke periode. Heb je heel de dag met je telefoon aan je oor gehangen?

"Het was heel druk, ja. Mijn telefoon stond telkens roodgloeiend. Ik had al wel vijf jaar meegelopen met Brands en heb hem waar nodig ondersteund. Maar nu ligt de verantwoordelijkheid bij jou en dan kijkt iedereen wel naar je. Maar dat is prima, dat hoort erbij."

Is de druk die deze baan met zich meebrengt hetzelfde als het spelen van een topwedstrijd?

"Nou, in het veld voelde ik me meer comfortabel. Als voetballer is dat het liefste wat je doet, maar dit is wel anders. Ik heb nu de verantwoordelijkheid om een goede selectie neer te zetten."

Wat ga je nu doen? Ik kan me voorstellen dat je met Pablo Rosario wilt gaan praten om zijn contract te verlengen.

"Ja, we gaan snel in gesprek met hem om zijn contract open te breken. Ik ben heel blij dat er steeds meer jeugdspelers doorbreken bij PSV, en ik hoop dat voort te kunnen zetten."

