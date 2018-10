Robbert van den Broeke niet langer verdacht van zware bedreigingen

BOSSCHENHOOFD - Robbert van den Broeke uit Bosschenhoofd wordt niet langer verdacht van een aantal ernstige bedreiging. Van den Broeke presenteert zich als medium, maar is omstreden. In 2016 zat hij enkele dagen in een Amsterdamse politiecel omdat er vijf aangiften tegen hem lagen van bedreiging, waaronder een doodsbedreiging. Nu is de zaak van de baan wegens gebrek aan bewijs.

Schrijver Henk Verharen uit Rijsbergen was één van de vijf mensen die aangifte deden tegen Van den Broeke. "Na de ontvoering, snijd ik je keel door en in de open wond ga ik zout strooien, terwijl je nog leeft. Zodat je een gruwelijke pijnlijke dood krijgt", zo zou Verharen zijn bedreigd.

Op de website van Van den Broeke verscheen destijds de volgende melding: "Wegens omstandigheden is deze website niet meer actief. Ook alle geplande lezingen komen te vervallen."

Gebrek aan bewijs

Afgelopen week, tweeëneenhalf jaar later, ontving Van den Broeke een brief van officier van justitie Lobregt. Een kopie daarvan stuurde Van den Broeke naar Omroep Brabant. De advocaat van Van den Broeke, Simeon Burmeister, bevestigd dat zijn cliënt niet langer verdachte is voor het Openbaar Ministerie. "Dat klopt. De zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Dus dat is heel erg verheugend voor de heer Van den Broeke."

Ook in 2015 werd Van den Broeke in verband gebracht met bedreigingen. Die werden verstuurd vanuit zijn Twitteraccount. Van den Broeke stelde toen dat zijn account werd gehackt.

Van den Broeke kwam vaker in het nieuws, onder meer door voorvallen met Irene Moors en Joran van der Sloot.

