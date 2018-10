'PSV kan zomaar eens met 3-1 winnen', PSV-watcher Joost van Erp ziet kansen voor Eindhovenaren

EINDHOVEN - PSV speelt woensdagavond in eigen huis tegen Internazionale in het kader van de groepsfase van de Champions League. Willen de Eindhovenaren nog iets betekenen in het miljoenenbal, dan zal er thuis gewonnen moeten worden. PSV-watcher Joost van Erp is positief gestemd over de kansen van de ploeg van Mark van Bommel.

"Als PSV verliest van Inter, komen ze al op zes punten achterstand, ze moeten dus winnen om nog een kans te maken in deze poule", zegt Van Erp. PSV verloor de eerste wedstrijd in de groepsfase met 4-0 van FC Barcelona en kan dus wel een goed resultaat gebruiken. "Inter lijkt weer terug te komen in de top van Europa en ze hebben met Mauro Icardi natuurlijk een geweldige spits, maar ik zie zeker kansen voor PSV."

Bekijk de video en lees daaronder verder.

De PSV-watcher heeft het idee dat de sfeer bij PSV op dit moment goed is. "Je merkt dan ook tijdens de persconferentie dat Van Bommel er ook gewoon lol in heeft. Hij zegt vaak wel hetzelfde en dat is dat hij zijn ploeg vanuit de eigen kracht laat spelen en weinig aanpassingen zal doen."

PSV speelde in 2007 ook in de groepsfase van de Champions League tegen Inter (2-0 verlies). Dit was de basiself van toen in het Giuseppe Meazza:

Bovenste rij, van links naar rechts: Kenneth Perez, Eric Addo, Timmy Simons, Jan Kromkamp, Alcides, Heurelho Gomes.

Onderste rij, van links naar rechts: Danko Lazovic, Edison Méndez, Jefferson Farfán, Carlos Salcido, Jason Culina.