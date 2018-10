Theatershow van Robèrt van Beckhoven in première: 'Voor een zaal staan is best eng'

OOSTERHOUT - Als er één minpunt was aan al die lekkere creaties Robèrt van Beckhoven op televisie, dan was het wel dat je ze niet kon proeven. Maar nu zijn de heerlijkheden wel binnen handbereik in de theatershow ‘Bij Robèrt.... van Beckhoven. De theatrale foodexperience gaat dinsdagavond in Theater De Bussel in Oosterhout in première.

De Meester Patissier en Meester Boulanger uit Oisterwijk vindt het optreden op een podium best wel een beetje spannend. “Voor zo'n zaal, dat vind ik wel eng”, geeft hij toe.

Dat kan best lastig worden, want Robèrt staat de komende maanden bijna dertig keer op het podium. Daar heeft hij dan ook wat op gevonden. “Ik neem mensen mee het podium op. Ik heb ze liever dicht bij me. Lekker op z’n Brabants”, lacht hij.









Proeven, proeven en proeven

Zijn show gaat eigenlijk maar om één ding: proeven. “Het is meemaken en erbij zijn. Zoals op de kermis”, legt hij uit. “Het is een belevenis die je op televisie niet mee kan maken. Want ik kan iemand wel iets laten proeven, maar daar heb je als je thuis zit niets aan. Hier kan iedereen proeven.”

Tot eind maart trekt Robèrt met zijn theatertour door heel het land.