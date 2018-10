FIFA spelen met een compleet Brabants elftal? Kies dan deze spelers

EINDHOVEN - FIFA 19 is sinds vorige week uit. In de game kun je met verschillende clubs en landen spelen, maar het Brabants elftal hoort daar niet bij. Daarom hebben wij het Brabantse FIFA-elftal op een rijtje gezet. Dus, wil je een keer met een gezellig Brabants team spelen? Gebruik dan deze spelers.

De topspeler van het Brabantse FIFA-elftal is zonder twijfel Virgil van Dijk. De boomlange verdediger uit Breda is met een rating van 85 de beste Brabantse voetballer in de populaire voetbalgame. Mede door zijn hoge rating én ervaring in de Premier League, is Van Dijk benoemd tot aanvoerder van het Brabants elftal.

Opvallende namen

Van Dijk is een bekende naam, maar ook spelers die wat minder bekend zijn, behoren tot de beste Brabantse spelers. Zo staat er ook een speler van VVV-Venlo in: Moreno Rutten, afkomstig uit Den Bosch, heeft een plekje bemachtigd in het Brabants voetbaleftal. Verder is er ook plek voor doelman Nigel Bertrams (voormalig NAC en PSV) en Arnaut 'Danjuma' Groeneveld.

Bekijk hieronder het volledige Brabantse FIFA-elftal.

DE VERDEDIGING

Nigel Bertrams is de eerste keeper van het Brabantse voetbaleftal. De goalie van FC Nordsjælland heeft de beste beoordeling van alle Brabantse keepers en is de onbetwiste nummer één onder de lat. Het centrum van de Brabantse defensie wordt gevormd door captain Virgil van Dijk en Jordy de Wijs. Op de flanken is gekozen voor snelheid: Patrick van Aanholt staat op links, VVV-back Moreno Rutten krijgt de voorkeur aan de rechterkant.

HET MIDDENVELD

Het middenveld van het Brabantse FIFA-elftal bestaat vooral uit hardwerkende spelers. Voormalig PSV-speler Clint Leemans moet de balans op het middenveld behouden. Oud-NAC-spelers Rai Vloet en Mats Seuntjes krijgen de vrijheid op het middenveld om kansen te creëren.

DE AANVAL



Dan de linie die vooral voor de doelpunten moet gaan zorgen. In de punt van de aanval is gekozen voor Ossenaar Vincent Janssen. Hoewel de spits geblesseerd is en niet speelt bij zijn club Tottenham Hotspur, krijgt hij toch het vertrouwen. Janssen krijgt op de flanken hulp van de in Bergen op Zoom geboren Oussama Idrissi, die met zijn snelheid en dribbels gevaar kan stichten in de zestien van de tegenstander. Arnaut 'Danjuma' Groeneveld maakt de basiself compleet.

DE RESERVEBANK

Wat is een elftal zonder een sterke bank? Het Brabants FIFA-elftal herbergt ook nog een aantal wisselspelers, en het zijn niet de minste. Kelle Roos is opgeroepen als tweede keeper, terwijl Roy Beerens en Sam Lammers hun aanvallende impulsen via een invalbeurt nog kunnen toevoegen aan het team. Mocht het zo zijn dat er een voorsprong verdedigd moet worden en er een extra slot op de deur moet, dan staat Willem II'er Jordens Peters klaar om in te vallen.